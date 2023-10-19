Зеленский и Байден провели телефонный разговор: о чем говорили

Президенты Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг вечером провели телефонный разговор, посвященный полномасштабной войне России, а также ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил сам Зеленский в соцсетях.

В разговоре глава государства поблагодарил Байдена "за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей", имея в виду отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS.

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей", – добавил он без подробностей.

Лидеры также вспомнили недавний визит в Киев спецпредставителя США Пенни Прицкер, с которой обсуждали использование замороженных активов РФ, и принятие закона о политически значимых лицах.

Среди прочего, Зеленский и Байден обсудили обострение на Ближнем Востоке и визит американского лидера в Израиль "с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей", добавил глава государства.

Во вторник Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.