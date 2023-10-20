Беспилотники и ракеты нанесли удары по военным базам США в Сирии

Беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар по другой базе США в Сирии - Коноко, сообщает Украинская правда.

Представитель оборонного ведомства США сообщил, что беспилотники были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.

Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает Иран, сообщил в четверг, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению.

Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.