Курс валют НБУ на 20 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 19 октября, повысился на 5 коп до 36.61 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 38.65 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 44.38 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 40.80 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 8.68 за 1 польский злотый.