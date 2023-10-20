Курс валют НБУ на 20 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 19 октября, повысился на 5 коп до 36.61 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 38.65 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 44.38 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 40.80 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 8.68 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.611800
|EUR
|Евро
|38.651100
|RUB
|Рубль
|0.376690
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.375300
|CHF
|Швейцарский франк
|40.802200
|PLN
|Польский злотый
|8.680100