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Курс валют НБУ на 20 октября

Курс валют НБУ на 20 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 20 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 19 октября, повысился на 5 коп до 36.61 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 38.65 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 44.38 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 40.80 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 8.68 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.611800 +0.05
EUR Евро 38.651100 +0.042
RUB Рубль 0.376690 +0.001
GBP Фунт стерлингов 44.375300 --0.19
CHF Швейцарский франк 40.802200 +0.131
PLN Польский злотый 8.680100 --0.012

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