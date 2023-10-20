Bloomberg: США повлияли на формирование плана операции Израиля в Газе

Соединенные Штаты оказали значительное влияние на формирование плана Израиля по проведению наземной операции в Секторе Газа.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным агентства, в первые дни после нападения ХАМАС израильские военные говорили, что нанесут "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в Секторе Газа. Но спустя несколько дней представители армии Израиля стали отмечать, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продлиться дольше.

Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников сообщили Bloomberg, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом".

Утверждается, что власти США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в Секторе Газа. Представители США и Израиля сходятся во мнении, что это возможно только при наземном вторжении, поскольку палестинская группировка "потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек".

По данным источников агентства, влияние США "определяет методы проведения атаки" и ее сроки. США также хотят ограничить потери среди мирных жителей, живущих в Секторе Газа.