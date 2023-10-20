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Путин посетил штаб военных РФ: передал "привет" командирам

Российский диктатор Владимир Путин ночью побывал в Ростове-на-Дону, посетил военный штаб и заслушал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на украинском фронте.﻿ Видео опубликовали журналисты кремлевского пула "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

Судя по опубликованному короткому видео, Путин приехал поздно вечером, его встретил Герасимов.

Как сообщается, российский президент приехал в штаб ВС РФ. Начальник Генштаба Герасимов рассказал ему о ходе войны. По словам генерала, объединенная группировка войск решает свои задачи "в соответствии с планом" так называемой "СВО".

Путин также побеседовал с другими руководителями Минобороны.

"Всем командирам привет передавайте. Всего доброго", – так цитируют Путина журналисты.

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