Путин посетил штаб военных РФ: передал "привет" командирам
Российский диктатор Владимир Путин ночью побывал в Ростове-на-Дону, посетил военный штаб и заслушал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на украинском фронте. Видео опубликовали журналисты кремлевского пула "РИА Новости", сообщает Украинская правда.
Судя по опубликованному короткому видео, Путин приехал поздно вечером, его встретил Герасимов.
Как сообщается, российский президент приехал в штаб ВС РФ. Начальник Генштаба Герасимов рассказал ему о ходе войны. По словам генерала, объединенная группировка войск решает свои задачи "в соответствии с планом" так называемой "СВО".
Путин также побеседовал с другими руководителями Минобороны.
"Всем командирам привет передавайте. Всего доброго", – так цитируют Путина журналисты.