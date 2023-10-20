На фронте за сутки 90 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений между Силами обороны Украины и войсками РФ. В частности, на Купянском направлении зафиксировано 42 столкновения с оккупантами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 октября.

Всего враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под Авиационными ударами оказались: Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Выемка, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Бердичи, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Берислав и Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинские защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 арт.