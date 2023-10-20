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ВСУ за сутки уничтожили около 1400 военных и 55 танков РФ – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили около 1400 военных и 55 танков РФ – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1380 российских военных, а также уничтожили 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 292060 (+1380) человек ликвидировано,
  • танков – 5047 (+55) ед.
  • боевых бронированных машин – 9557 (+120) ед.
  • артиллерийских систем – 7012 (+29) ед.
  • РСЗО – 822 (+4) ед.
  • средства ПВО – 548 ед.,
  • самолетов – 320 ед.,
  • вертолетов – 324 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8) ед.
  • крылатые ракеты – 1535 (+1) ед.
  • корабли/катера – 20 ед.,
  • подлодки – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33) ед.
  • специальная техника – 985 ед.

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