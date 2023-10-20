ВСУ за сутки уничтожили около 1400 военных и 55 танков РФ – Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 1380 российских военных, а также уничтожили 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 292060 (+1380) человек ликвидировано,
- танков – 5047 (+55) ед.
- боевых бронированных машин – 9557 (+120) ед.
- артиллерийских систем – 7012 (+29) ед.
- РСЗО – 822 (+4) ед.
- средства ПВО – 548 ед.,
- самолетов – 320 ед.,
- вертолетов – 324 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8) ед.
- крылатые ракеты – 1535 (+1) ед.
- корабли/катера – 20 ед.,
- подлодки – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9370 (+33) ед.
- специальная техника – 985 ед.