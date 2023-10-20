Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

Хорватия в рамках военной помощи Украине передала Киеву вертолеты Ми-8. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим хорватским коллегой Марио Баножичем в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

По словам Остина, США ценят преданность Хорватии делу помощи Украине и видят это в "многочисленных пожертвованиях" военной техники, в том числе вертолетах Ми-8, а также в развертывании войск в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии и гуманитарной помощи.

"И все это делает реальный вклад в борьбу Украины за свободу. Я с нетерпением жду вашего мнения на вызовы, связанные с жестоким вторжением РФ в ее мирного соседа Украины" , – добавил глава Пентагона.

Еще в марте 2023 года Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопрос предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и помощь с разминированием.