Глава НБУ рассказал, как будет работать усиленный финмониторинг для РЕР

Нормы финмониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР) уже действовали в Украине с 2020 по 2022 год. Решение Рады вернуть их - это часть антикоррупционной трансформации государства.﻿ Об этом рассказал главу НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Пышный, закон не предусматривает, что теперь ко всем РЕР будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать.

"Это не так. Начнем с того, что финмониторинг применяется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЭР" , - сообщил он.

По его словам, даже если к кому-то применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.

"О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять значимые публичные функции и банк убедился, что рисков, свойственных РЕР нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать РЕР какими-то пожизненными усиленными проверками" , - написал Пышный.

Глава НБУ также отверг тезис о том, что теперь банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется" , - написал он.

По его словам, именно этот закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении РЕР непропорциональных мер. Это риск-ориентировочный подход, который банки должны применять на практике.

НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании, сообщил Пышный.

"Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам во время последней встречи. В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентировочный подход. В законе - это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, позволяющие применить к банкам более существенные меры влияния - штрафы до 10 млн грн. И могу заверить: если будут на то основания - мы их применим" , - написал глава НБУ.

Пышный отметил, что все участники процесса, прежде всего РЕР, должны увидеть, что такие существенные изменения - это не какая-то прихоть или непродуманный шаг.

"У Украины есть четкий курс на вступление в ЕС, имеет обязательства перед международными партнерами, поэтому должен действовать в рамках международно признанных правил. Принятый закон - это часть антикоррупционной трансформации государства. И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849 и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи" , - добавил он.

Напомним, Верховная рада 17 октября внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Закон (проект №9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено в 2022 году).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.