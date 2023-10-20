Израиль анонсировал наступление ЦАХАЛа на Сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 19 октября войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят" анклав "изнутри", сообщает Украинская правда.

"Вы видите Газу сейчас издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Команда придет" , – сказал Галант.

Издание пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь 19 октября с отдельным визитом в районе, граничащем с сектором Газа, тоже анонсировал наступление.

"Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы достичь победы. За победу! Вы готовы?" , − заявил Нетаньяху военным, которые дислоцируются вблизи Сектора Газа.

Также в четверг командующий Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы, что "маневры сместят войну на сторону врага" и что ЦАХАЛ победит на вражеской территории.