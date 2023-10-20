Германия не может отказаться от СПГ из РФ: грозит 10 миллиардов евро

Германия все еще торгует российским сжиженным природным газом, поскольку расторжение контракта с национализированной компанией SEFE может стоить немцам 10 млрд евро.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Компания SEFE, бывшее подразделение "Газпрома", имеет 20-летний контракт, который был заключен в 2018 году, на поставку СПГ из Ямальского газохранилища в Сибири. По подсчетам Bloomberg, эта сделка стоит около 2 млрд евро ежегодно. По ее условиям, компания должна платить за российский СПГ независимо от того, получит ли она его в собственность.

"Разрыв контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 млрд евро. Эта цифра является приблизительной оценкой убытков и штрафов, если РФ успешно подаст иск в международный арбитражный суд" , - отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

Однако эта торговля стала головной болью для Германии, которая четко заявила, что не будет использовать российский газ в связи с войной в Украине. Берлин сталкивается с острой критикой из-за опасений, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на свою политическую риторику.

В прошлом году Германия национализировала SEFE, чтобы ограничить побочные эффекты энергетического кризиса, который охватил регион после того, как РФ прекратила поставки газа по трубопроводам. Национализация обошлась немцам в сумму от 6,3 до 7,7 млрд евро.

Также если трейдер не загрузит топливо на Ямале, РФ все равно сможет продать груз в другом месте. Это означает, что Москва потенциально может получить двойную сумму от продажи и от любых штрафов, если SEFE будет признан нарушителем контракта, говорят они.

SEFE также имеет отдельное долгосрочное обязательство по поставкам индийской компании GAIL Ltd., и поиск альтернативных грузов может оказаться дороже, чем российские поставки.