Ким Чен Ын на фоне визита Лаврова пригрозил США ядерным ударом

Северная Корея пригрозила США превентивным ядерным ударом на фоне визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян. Соответствующее заявление опубликовало пропагандистское агентство KCNA, сообщает Лига.net.

Режим КНДР упомянул учения США и Южной Кореи с бомбардировщиками B-52 и истребителями F-35А.

"Период, когда право на превентивный удар было "монополией" США, уже подошел к концу. Теперь, когда США совершили провокацию ядерной войны против КНДР, КНДР пойдет на соответствующий вариант" , — сказано в заявлении.

Отмечается, что Северная Корея "приняла политику ядерной силы, которая позволяла соблюдать необходимые процедуры действий в случае, если нападение на государство с применением ядерного оружия было совершено или приближалось, а затем конкретизировала это в конституции".

Одновременно диктатор КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с главой МИД РФ Лавровым и упомянул встречу с российским "коллегой" Владимиром Путиным, а также заявил о планах "выработать стабильный, дальновидный и далекоидущий план отношений КНДР—Россия".