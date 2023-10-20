Зеленский отреагировал на обращение Байдена к американцам: "Мощная речь"

Президент Украины поблагодарил президента США Джо Байдена за позиции, которые он озвучил в специальном обращении к нации о важности помощи Украине и Израилю, сообщает Европейская правда.

"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать. Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов" , – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что весь мир, а особенно страны, которые противостоят агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.