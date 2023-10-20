В ВСУ объяснили увеличение обстрелов Херсонщины россиянами

Увеличение количества вражеских обстрелов на юге связано с опасениями оккупантов продвижения украинских войск. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По ее словам, ночь на 20 октября в южном регионе прошла тревожно. Российские войска обстреливали населенные пункты управляемыми авиабомбами (КАБ).

"Враг продолжает применять их достаточно массированно. Если за световой день россияне использовали 15 управляемых авиабомб, то ночью довели этот счет до 25, то есть 10 авиабомб еще было направлено. При этом концентрация, которую себе позволяет враг, очевидно, террористическая" , - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что днем россияне выпустили 10 КАБ по Бериславу и 4 КАБ ночью по населенному пункту Змиевка. По словам спикера, это говорит о том, что враг целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по гражданскому населению.

Гуменюк выразила мнение, что интенсификация обстрелов на юге связана с опасением захватчиков продвижения Сил обороны Украины.