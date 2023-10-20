В ЕС призвали ускорить оказание помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны ускорить победу Украины в войне с РФ путем предоставления ей помощи. Об этом она заявила во время выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Европа намерена активизировать и уже наращивает свою помощь Украине. В то же время, добавила она, поддержка США должна быть важной частью глобальных усилий.

"Крайне важно, чтобы мы ускорили путь Украины к победе. Она победит. Но для этого ей нужны средства, и мы должны их предоставить, чтобы спасти жизни, положить конец этому конфликту, помочь возродить Украину, чьи воины будут гордыми защитниками в НАТО. Теперь от нас на Западе зависит, сможем ли мы помочь сделать это как можно скорее" , – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также призвала международных инвесторов, как государственных, так и частных, сделать свой вклад, чтобы предоставить Украине уверенности, в которой она нуждается, для восстановления, модернизации и победы в войне

Ранее фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны РФ против нее.