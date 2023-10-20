В Казахстане уточнили заявление об ограничении высокотехнологичного экспорта в РФ

Министерство торговли и интеграции Казахстана назвало некорректными сообщения о том, что страна запретила экспорт в Россию 106 товаров, в том числе дронов, чипов и электроники. Об этом идет речь на сайте министерства, сообщает Лига.Бизнес.

"Запреты на экспорт любых товаров в РФ в связи с [...] санкциями не устанавливались. При этом отмечаем, что торговля товарами так называемого двойного назначения, подпадающими под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан. Согласно законодательству Республики Казахстан, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите" , — говорится в сообщении.

Казахстан – один из важных хабов так называемого параллельного импорта в Россию, с помощью которых страна-агрессор ввозит подсанкционные товары из Евросоюза или США.

Использование Россией обходных маршрутов стало настолько масштабным, что Запад начал вводить вторичные санкции против тех, кто помогает России. В сентябре 2023 года США внесли в черные списки около 150 юридических и физических лиц, которые засветились в поставках продукции двойного назначения в Россию.