Из Израиля вылетел еще один эвакуационный самолет с украинцами – посольство

Из израильского аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве вылетел четвертый эвакуационный самолет. Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Чартерный рейс вылетел в Бухарест (Румыния). Самолет покинул аэропорт 19 октября в 22:30 (местное время совпадает с киевским). На борту находились 79 граждан Украины.

"Посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур" , – отметили в сообщении.

Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и из Сектора Газа.

Напомним, за три предварительных эвакуационных рейса из Израиля удалось эвакуировать более 430 украинцев.