В ЕС начинают работать над новым пакетом санкций против РФ – журналист

Между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России, этот процесс завершится в ноябре-декабре. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода", освещающий европейскую тематику, Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

В своем Twitter (Х) Джозвяк рассказал, что консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.

Договоренности рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказал пожелание, чтобы этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

По информации СМИ, в проекте могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи", и новые шаги для борьбы с обходом санкций через третьи страны.

Некоторые страны ЕС предлагают усилить санкции против российского сжиженного газа и ИТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ.

Также предполагают, что ЕС попытается одобрить предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов Центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.