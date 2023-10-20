Данилов заявил, что Третья мировая началась в 2008 году

Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Конфликт в Израиле не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время.﻿ Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, - ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу" , - сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал конфликт в Израиле последствием захватнической войны РФ против Украины.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился" , - добавил он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".