Глава Еврокомиссии: Более 90% оружия ХАМАС получает от Ирана

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 93% военной техники, которую сейчас имеют на вооружении террористы ХАМАС, поступает им из Ирана, сообщает Лига.net.

"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружием ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана" , – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что риск распространения войны между ХАМАС и Израилем на Ближний Восток "реальный".

Президент Еврокомиссии напомнила, что Иран также регулярно оказывает военную помощь России, которая использует иранское оружие, в том числе дроны-камикадзе, против мирных украинцев.

По ее словам, Россия и ХАМАС "имеют одинаковую сущность".