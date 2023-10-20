Глава Еврокомиссии: Более 90% оружия ХАМАС получает от Ирана
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 93% военной техники, которую сейчас имеют на вооружении террористы ХАМАС, поступает им из Ирана, сообщает Лига.net.
"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружием ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", – сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что риск распространения войны между ХАМАС и Израилем на Ближний Восток "реальный".
Президент Еврокомиссии напомнила, что Иран также регулярно оказывает военную помощь России, которая использует иранское оружие, в том числе дроны-камикадзе, против мирных украинцев.
По ее словам, Россия и ХАМАС "имеют одинаковую сущность".
"Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их сущность одна: они сознательно стремятся убить мирных жителей и детей, взять их в заложники. Это варварский способ борьбы", – сказала фон дер Ляйен.