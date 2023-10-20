В "Дії" появилась карта с Пунктами несокрушимости

В сервисе "Дія" отныне можно найти ближайший к себе Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства и проложить маршрут, сообщает Экономическая правда.

"Найти ближайший Пункт несокрушимости проверить, есть ли там все необходимое, и построить маршрут теперь можно за несколько кликов - в Дії" , - говорится в сообщении.

Как это работает: нужно зайти в "Дію" - нажать Услуги - Пункты несокрушимости- выбрать свою область и загрузить карту - перейти к карте и предоставить доступ к своей геолокации.

"Дія покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Если не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную" , - пояснили в "Дії".

Также можно применить фильтры и проложить маршрут.

Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и т.д.

"Интернет вам понадобится один раз - при загрузке карты, дальше сможете пользоваться сервисом и офлайн" , - говорят в "Дії".

При этом, из соображений безопасности, Пункты несокрушимости в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской областях.