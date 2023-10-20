NYT: Как украинская экономика адаптировалась к условиям войны

Украине потребуется много лет, чтобы экономика вернулась к довоенному уровню, и прогнозы во время ожесточенных боев неизбежно будут неопределенными. Тем не менее, после почти 20 месяцев войны появилось чувство устойчивости и относительной стабильности, что повысило доверие среди потребителей и инвесторов.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает издание, впереди огромные проблемы, в том числе дорогостоящее восстановление опустошенных городов страны, государственный дефицит, который будет расти по мере затягивания войны, а также нехватка рабочей силы, вызванная большим числом беженцев и мобилизацией граждан трудоспособного возраста.

"Экономика Украины адаптируется к войне" , - сказала Елена Билан, главный экономист Dragon Capital.

Она добавила, что люди перешли из "режима экономии" в ситуацию, когда они "чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше".

По оценкам Всемирного банка, частное потребление в Украине вырастет на 5% в этом году после сокращения более чем на четверть в прошлом году. В таких городах, как Киев и Днепр, которые находятся далеко от зоны боевых действий, но по-прежнему находятся под угрозой российских воздушных атак, клиенты возвращаются в вновь открывшиеся рестораны и возобновляют покупки.

Прогнозы роста экономики

Более высокие, чем ожидалось, расходы побудили финансовые учреждения улучшить свои экономические прогнозы. На прошлой неделе Международный валютный фонд предсказал , что ВВП страны в этом году вырастет на 2%, что немного менее оптимистично, чем прогноз Всемирного банка, но значительно выше первоначального прогноза снижения на 3%.

Хотя объем ВВП Украины все еще значительно меньше, чем до войны (после полномасштабного российского вторжения в прошлом году экономика сократилась на 29,1%), в этом году он вырастет примерно на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк. Рост обусловлен увеличением внутренних расходов и подкреплено устойчивым потоком иностранной финансовой помощи.

Темпы роста также могут быть плохим индикатором экономического здоровья страны в военное время, поскольку объем производства часто раздувается за счет военного производства, которое заказывается правительством. Правительство Украины направило большую часть своего бюджета на оплату труда армии и поддержку производства оружия, отмечет издание.

Факторы роста

Но экономисты говорят, что способность Украины адаптироваться к различным вызовам военного времени, например, поддерживать подачу электроэнергии, несмотря на зимнюю кампанию Москвы против ее энергетической инфраструктуры, помогла вывести экономику на путь стабилизации.

"С середины февраля у нас не было дефицита электроэнергии. Это был первый положительный фактор, который привел к росту производства" , - сказала г-жа Билан из Dragon Capital.

Мария Репко, заместитель директора киевского Центра экономической стратегии, отметила, что открытие новых торговых путей в обход попыток Москвы заблокировать Черное море также способствовало восстановлению экспорта сельскохозяйственной продукции, которая составляла основную часть довоенного дохода Украины.

По оценкам Всемирного банка, общий объем экспорта Украины продолжит сокращаться в этом году, а затем вырастет на 15% в следующем году и на 30 процентов в 2025 году, что является потенциальным спасательным кругом для экономики, если война затянется.

Экономика Украины все больше концентрируется вокруг войны. Более половины расходов правительства в следующем году , примерно 46 миллиардов долларов, будет направлено на оборону.

Но из-за небольших налоговых поступлений, необходимых для финансирования этого расточительства, дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 21% от общего объема производства страны, заявил на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что его правительству потребуется финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, чтобы покрыть этот дефицит.