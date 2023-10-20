В МИД Украины отреагировали на встречу Орбана с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сказал в интервью France 24, сообщает Европейская правда.

Кулебу попросили отреагировать на недавнюю встречу Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае, где первый также назвал захватническую войну России "военной операцией".

На встрече Орбан пожал руку Путину, чьего ареста за военные преступления в Украине добивается Международный уголовный суд в Гааге.

"Надеюсь, он (Орбан) хотя бы вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным" , – коротко ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.

В апреле 2022 года в Москву для встречи с Путиным приезжал Карл Негаммер, канцлер Австрии, которая является внеблоковым государством.