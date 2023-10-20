В Мелитополе ночью взорвали машину с мародерами – Федоров
В оккупированном Мелитополе партизаны ночью взорвали машину с оккупантами-мародерами. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Украинская правда.
"Ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления.
Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв", – сообщил Федоров.
Он уточнил, что это сделали мелитопольские партизаны.