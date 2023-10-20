Израиль заявил о гибели 24 украинцев из-за нападения ХАМАСа

Израиль опубликовал уточненные данные об иностранных гражданах, убитых или похищенных боевиками движения "ХАМАС" во время нападения на Израиль. По состоянию на утро 20 октября, погибшими считаются 24 украинца, сообщает NEWSru.

Известно о трех гражданах Украины, которых считают пропавшими без вести.

Также были убиты 32 гражданина США и 8 пропали без вести, 22 гражданина Франции убиты и 4 пропали без вести, 21 гражданин России убит и 7 пропали без вести, 19 граждан Аргентины убиты и 7 пропали без вести, 15 граждан Таиланда убиты и 10 пропали без вести, 12 граждан Германии убиты и и 7 пропали без вести, 12 граждан Великобритании убиты и 3 пропали без вести.

Среди убитых, помимо граждан Израиля, есть также граждане Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Напомним, вчера посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил﻿ гибель только 18 украинцев.