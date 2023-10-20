"Новая почта" запустила первое отделение в Эстонии

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Таллинне. Эстония стала седьмой страной ЕС, где работает Nova Post Europe, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, "Новая почта" планирует через неделю открыть первое отделение в Латвии.

Отделение в Таллинне работает каждый день, в нем можно получать и отправлять в Украину, посылки и грузы до 1000 кг.

Доставка из Украины в Эстонию будет составлять не менее пяти дней. Стоимость доставки из Украины в Эстонию:

Документы – 250 грн

Посылки до 2 кг – 400 грн

Посылки до 10 кг – 600 грн

Посылки до 30 кг – 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг – 40 грн за каждый килограмм.

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Эстония стала седьмой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.