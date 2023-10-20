Румыния установит систему защиты от беспилотников на границе с Украиной – СМИ

Румыния в ближайшее время получит новую современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины. Об этом стало известно порталу HotNews.ro от источников, сообщает Европейская правда.

Новую систему установят на границе с Украиной. Румыния получит эту систему с согласия НАТО на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.

Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.