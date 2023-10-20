Германия выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь в Секторе Газа

В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Секторе Газа Германия предоставит чрезвычайную помощь на сумму 50 млн евро. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время совместного выступления со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в Аммане, сообщает Deutsche Welle.

Эти деньги будут направлены на поддержку таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

По словам Бербок, Германия концентрируется на том, чтобы обеспечить население продовольствием и улучшить доступ к здравоохранению.

"Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность отправить медицинские бригады в Газу, а также создать возможность для лечения тяжелораненых детей" , - добавила министр иностранных дел ФРГ.

В свою очередь, Анналена Бербок похвалила власти Иордании за то, что они выделили 4,7 млн евро на помощь гражданскому населению в Секторе Газа, и призвала другие страны Персидского залива последовать примеру королевства.

В Германии спорят о будущем финансовой помощи палестинцам

В связи с нападением террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября в Германии развернулись дебаты о немецком финансировании палестинских территорий. По данным федерального министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития, Берлин является одним из крупнейших в мире доноров палестинских территорий. Только прямая помощь составляет 50 миллионов евро в год. Кроме этого, ФРГ финансирует на этих территориях различные проекты ООН и неправительственных организаций.

Теперь некоторые немецкие политики призвали полностью прекратить денежную помощь, поскольку деньгами из ФРГ "не должен финансироваться терроризм и антисемитизм".

Похожие дискуссии возникли и на уровне Евросоюза. В то же время из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа Еврокомиссия решила увеличить текущую помощь с 25 до 75 млн евро. Однако в Брюсселе пообещали пересмотреть финасирование других проектов. Также в Еврокомиссии выразили поддержку Израилю в его праве на самооборону после атаки ХАМАС.