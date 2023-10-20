Маск хочет запустить в соцсети X новые платные подписки

Илон Маск заявил о намерениях вскоре запустить два уровня премиальных подписок на платформе X, сообщает Mezha Media.

Как заявил миллиардер, одна из анонсированных подписок будет дешевле уже имеющегося платного плана стоимостью $8 в месяц. При этом количество рекламы в нем не уменьшится.

А вот второй план обойдется больше, но в нем полностью уберут рекламу. Стоимость будущих уровней пока неизвестна.

"Один – более дешевый и со всеми функциями, но без сокращения рекламы, а другой – более дорогой, но без рекламы" , – описал Илон Маск будущие уровни подписки на X.

Между тем, пока на платформе вводятся новые изменения, уровень дезинформации на ней остается высоким. Как пишет RollingStone, проверенные аккаунты на X распространяют 74% дезинформации о войне между Израилем и ХАМАСом. Это подтверждает анализ NewsGuard, проведенный совместно с Adweek.

Используя комбинацию человеческого и искусственного интеллекта, NewsGuard проанализировал 250 самых популярных постов на X, содержащих дезинформацию, получивших больше взаимодействий с 7 октября. Анализ показал, что 186 аккаунтов из 250 были проверены.

Посты, распространявшие ложные утверждения, набрали 1349979 взаимодействий, а за одну неделю их просмотрели более 100 млн человек по всему миру. Среди 10 ложных нарративов, продвигавших проверенные аккаунты, были сфабрикованы заявления о том, что Украина поставляет оружие ХАМАСу.