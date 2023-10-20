РФ держит на северных границах Украины почти 20 тысяч военных - ВСУ
Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Для выполнения своих задач РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев, сообщает Укринформ.
"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БпЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами", - отметил Наев.
"Для выполнения указанных задач Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек. На вооружении подразделений находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы", – добавил командующий.
Он отметил, что Силы и средства группировок войск Северной операционной зоны продолжают вести стабилизационную операцию в определенных районах, обстановка здесь остается стабильной и контролируемой. Но сохраняется угроза применения противником диверсионно-разведывательных групп со стороны России на государственной границе Черниговской и Сумской областей.
Наев заверил, что командование постоянно анализирует ситуацию и принимает соответствующие меры. Так, во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ осуществляется прикрытие войск и критических объектов инфраструктуры от авиационных и ракетных ударов противника. Также идет перевооружение войск на более современные образцы иностранного производства, в частности, это касается и средств ПВО.
В приграничных районах подготовлены и постоянно усовершенствуются фортификационные сооружения. Продолжается наращивание системы минно-взрывных и невзрывных заграждений и в глубине обороны.
"Пока признаков формирования ударных группировок войск противника не замечено. Ситуацию постоянно мониторим и отслеживаем", - подчеркнул Наев.