РФ держит на северных границах Украины почти 20 тысяч военных - ВСУ

Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Для выполнения своих задач РФ развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев, сообщает Укринформ.

"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БпЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами" , - отметил Наев.

"Для выполнения указанных задач Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек. На вооружении подразделений находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы" , – добавил командующий.

Он отметил, что Силы и средства группировок войск Северной операционной зоны продолжают вести стабилизационную операцию в определенных районах, обстановка здесь остается стабильной и контролируемой. Но сохраняется угроза применения противником диверсионно-разведывательных групп со стороны России на государственной границе Черниговской и Сумской областей.

Наев заверил, что командование постоянно анализирует ситуацию и принимает соответствующие меры. Так, во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ осуществляется прикрытие войск и критических объектов инфраструктуры от авиационных и ракетных ударов противника. Также идет перевооружение войск на более современные образцы иностранного производства, в частности, это касается и средств ПВО.

В приграничных районах подготовлены и постоянно усовершенствуются фортификационные сооружения. Продолжается наращивание системы минно-взрывных и невзрывных заграждений и в глубине обороны.