Совет церквей предлагает ввести альтернативную службу для верующих

Украинские церкви предлагают привлекать к оборонным работам граждан, которые отказываются брать оружие по религиозным убеждениям. Об этом заявили во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций, сообщает Лига.net.

На встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем представители разных конфессий подняли вопрос "практического механизма реализации конституционной гарантии на невоенную службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие".

Вместо уголовного преследования таких верующих церкви предложили привлечь их к работам по усилению обороноспособности страны за пределами воинских формирований.

Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, и поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".