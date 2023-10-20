Израиль создаст новый "режим безопасности" в Газе – Минобороны
Израиль намерен после ликвидации группировки ХАМАС заняться поиском возможностей для создания нового "режима безопасности" в Секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Глава израильского оборонного ведомства изложил военные цели и планы страны в ходе выступления на заседании Комитета Кнессета по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве.
По словам главы Минобороны Израиля, война будет состоять из трех основных этапов.
"Мы находимся на первом этапе, на котором проводится военная кампания с (авиаударами, - Ред.), а затем с (наземными) маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы победить и уничтожить ХАМАС", - заявил он.
Далее - на втором этапе - боевые действия продолжатся, но их интенсивность будет уже меньшей, поскольку израильские силы будут работать над "ликвидацией очагов сопротивления", рассказал министр.
"Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в Секторе Газа, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь в Секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и всего мира", - озвучил он планы.