Президент Латвии призвал ЕС и НАТО вооружаться

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины, сообщает Европейская правда.

"Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться" , – сказал Ринкевичс, подчеркнув, что лозунгов будет недостаточно и это будет означать расходы.

В пятницу, 20 октября, латвийский президент проведет переговоры с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном о развитии военной индустрии.

В частности, будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие совместным закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, имеющего целью ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.

Как известно, ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов, агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов, а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.