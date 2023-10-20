США хотят привлечь к ответственности за поставки оружия из КНДР в Россию

Соединенные Штаты предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Yonhap.

"Мы опубликовали информацию, которая показывает, что военная помощь уже направляется из КНДР в Россию" , - заявил Миллер.

Он добавил, что США будут внимательно следить за этим и предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь стороны к ответственности.

Представитель Госдепа подчеркнул, что причина, по которой России пришлось ездить по всему миру в поисках оружия, кроется в санкциях и экспортном контроле, введенных США.

Ранее Южная Корея и США заявили, что любая торговля оружием с Северной Кореей будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, за принятие которых проголосовала сама РФ.

Что этому предшествовало

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.