Германия отчиталась о новой партии военной помощи для Украины

Германия в пятницу, 20 октября, отчиталась о новой партии военной помощи для Украины, в частности, дополнительных зенитных установках Gepard, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

В новый пакет военной помощи вошли:

3 зенитные установки Gepard;

20 БпЛА RQ-35 Heidrun;

20 БпЛА Vector;

1 мостоукладчик Biber;

3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;

13 машин охраны границы;

3872 дымовых снарядов 155-мм.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы" , — сказал президент Украины.

Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь оградить поставки зерна от потенциальных атак России.

Позже Минобороны Германии сообщило, что страна готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot.

Напомним, посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что Берлин в ближайшее время не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.