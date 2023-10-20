В Украине обновили правила дорожного движения: что изменится для водителей

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу, 20 октября, поддержал изменения в правилах дорожного движения. Они относятся к перевозке детей и включению фар за пределами населенных пунктов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Теперь водителям всех механических транспортных средств вне населенных пунктов придется включать при движении дневные ходовые огни. В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Заметим, ранее в Украине такое правило действовало в период осенне-зимнего сезона. Теперь оно будет действовать круглогодично.

Также запрещено перевозить детей ростом менее 150 сантиметров в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Также запрещена перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда кроме ряда случаев.

Был уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.