В Воздушных силах прокомментировали размещение российских МиГов в Севастополе

В контексте информации о размещении истребителей МиГ-31 во временно оккупированном Крыму Воздушные силы Украины напомнили, что для авиации не играет определяющую роль место дислокации, ведь это очень мобильная вещь, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Ничего нового в конце концов. "Страшилки путина" о патрулировании с "Кинжалами" в Черном море, которые он рассказывал на весь мир. Но я хочу подчеркнуть: Россия использует много аэродромов для ударов по Украине, около 40, а авиация это вещь мобильная: сегодня здесь, завтра там. Не обязательно они будут использовать Бельбек для самолетов МиГ-31 (кроме того, существует две модификации этих истребителей: МиГ-31БМ и МиГ-31К, носителем ракеты Х-47 "Кинжал" является последняя).

Сегодня могут находиться, а завтра перелетят куда-то в Ростов или подальше. Для авиации нет никаких проблем осуществить перелет и с дальних аэродромов осуществлять то же патрулирование. Единственное - увеличивается время подлета".