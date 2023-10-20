Приватбанк предупредил паузе в работе всех сервисов и банкоматов: подробности
Государственный Приватбанк в ночь на 21 октября будет проводить регламентные работы, из-за которых операции с карточками будут временно недоступны, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Необходимость проведения плановых регламентных работ процессингового центра в финучреждении объяснили целью повышения качества и безопасности платежей.
Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны:
- операции с карточками;
- платежи в Приват24;
- не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
"Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", - добавили в банке.
Всего через процессинговый центр ПриватБанка украинцы совершили уже более 70 миллиардов карточных операций – платежей, переводов и других.
Клиенты ПриватБанка совершают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн. платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.
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