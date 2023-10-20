Финляндия проверяет причастность китайского судна к повреждению Balticconnector

Полиция Финляндии в пятницу сообщила, что расследование повреждения подводного газопровода Balticconnector сейчас сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, которое зафиксировали возле места инцидента, когда тот произошел, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении финской полиции.

В рамках уголовного расследования полиция Финляндии установила, что передвижение судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает со временем и местом повреждения газопровода. Поэтому расследование сейчас сосредоточено на роли этого судна.

"Мы будем сотрудничать с китайскими властями для того, чтобы установить роль этого судна. Финская полиция также имеет офицера связи в Китае, который может заниматься этим вопросом на месте", – пояснил руководитель расследования Ристо Лохи.

Правоохранители также добавили, что предварительное техническое расследование, завершенное накануне, подтверждает версию о внешнем механическом повреждении Balticconnector, а версия о вероятном взрыве на газопроводе не подтверждается.

"Недавно на морском дне был найден огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый объект. Сейчас мы исследуем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода", – добавил Лохи.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Ранее сообщалось, что Центральная криминальная полиция Финляндии в рамках расследования инцидента проверяет информацию о судах, которые находились в районе на тот момент – Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, и российский "Севморпуть".