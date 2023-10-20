Правительство отказалось от переписи населения

Правительство отменило проведение всеукраинской переписи населения, которая была запланирована на 2023 год, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин на заседании 20 октября признал утратившим силу свое же распоряжение от 9 декабря 2020 года "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

Государственной службе статистики поручено инициировать перепись населения после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что перепись населения Украины планируется провести после войны с Россией посредством привлечения реестров компании "Apple".