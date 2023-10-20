"Нафтогаз" взял под контроль еще один облгаз Фирташа: что известно

АО "Волыньгаз", которое работало под брендом "Твой Газзбут" и входило в группу "облгазов Фирташа", перешло под контроль государства и вошло в Группу "Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Это 17-е областное газораспределительное предприятие, ранее принадлежавшее Дмитрию Фирташу, которое перешло под контроль государства с начала года.

"Изменения были обусловлены необходимостью решения стратегических энергетических задач, касающихся надежной защиты критических объектов, а также быстрого восстановления инфраструктуры в случае вражеских атак" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что тарифы на услуги распределения и лицевые счета для жителей области "пока остаются прежними".

"Об изменении реквизитов мы будем информировать дополнительно" , - отметили в "Нафтогазе.

Волыньгаз обеспечивает распределение газа в бюджетные организации и более 250 тысяч домов области.

Напоминаем:

В августе 2023 года Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщали о разоблачении руководителей трех облгазов, подконтрольных компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, в коррупционной деятельности. В частности, речь шла о "Волыньгазе".

Отмечалось, что председателю правления "Волыньгаза" объявлено подозрение по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Сумыгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз" АО "Хмельницкгаз" и АО "Черкассыгаз".