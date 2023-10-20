Ситуация на фронте: ВСУ отразили 20 атак на Авдеевском направлении

Силы обороны Украины отразили на Авдеевском направлении 20 атак российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении отбили атаку врага восточнее Невской Луганской области.

Еще 10 атак Силы обороны отразили на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражены около 20 атак врага.

Более 15 атак окупантов отбили украинские защитники на Марьинском направлении враг в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.