Close button

Россия нанесла удар по пригороду Кривого Рога: есть погибший и раненая

Россия нанесла удар по пригороду Кривого Рога: есть погибший и раненая
Фото: wikimedia.org

Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии".

Председатель ОВА также сообщает, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics