Россия нанесла удар по пригороду Кривого Рога: есть погибший и раненая
Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии".
Председатель ОВА также сообщает, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.