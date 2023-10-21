ISW: Российские войска перегруппировались и снова пошли на Авдеевку

20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению военных аналитиков первая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям российской техники и тот факт, что российские войска перегруппировались и снова начали наступление, свидетельствует о том, что либо российские силы считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что российское военное командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские военные блогеры и украинский военный обозреватель утверждали, что российские войска захватили украинский опорный пункт у террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и продвинулись возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Другой известный российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км к северо-западу от Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалиново, Степного, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного.

В Генштабе Украины 20 октября сообщили, что за минувшие сутки под Авдеевкой украинские войска повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники.

Украинские военные, которые действуют в районе Авдеевки, сообщили 20 октября, что за последние четыре дня украинские силы уничтожили 200 единиц российской бронетехники.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в поле.

На кадрах, опубликованных 20 октября, видно, как украинские силы наносят удары по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

Российский военный блогер пожаловался, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступлением.

Ключевые выводы ISW за 20 октября: