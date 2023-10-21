Сводка: За прошедшие сутки произошло более 100 боестолкновений

За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено, сообщает Украинская правда.

Об это сообщает Генштаб ВСУ.

В целом враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Луганская область; Донецкая область; Херсонская область.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потерю позиций в районе Невельского Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалиново, Степного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.