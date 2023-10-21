Свои основные действия враг перенес в воздух - Гуменюк
В эту ночь враг применил сложную тактику смешанных атак, когда одновременно направлялись управляемые авиабомбы вместе с крылатыми ракетами типа Х-59. Параллельно применяли ударные дроны, сообщает Деловая столица.
О действиях оккупантов за прошедшие сутки в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк.
"Свои основные действия враг перенес в воздух. То есть больше стал использовать тактическую и армейскую авиации. Этой ночью была применена сложная тактика смешанных атак, когда одновременно направлялись управляемые авиабомбы вместе с крылатыми ракетами типа Х-59. Параллельно применялись ударные дроны. Такого сочетания разного оружия мы еще не наблюдали", — сообщила Гуменюк.
По ее информации, оккупанты на суше боятся продвижения вперед Сил обороны Украины.
"Пока в Черном море ситуация остается напряженной, потому что у врага еще есть там ракетоносители. Да, на боевом дежурстве там одна подводная лодка с четырьмя "Калибрами". Она ближе к Новороссийску, но оттуда они также могут наносить удары по нам. А вот информация о возможном патрулировании российских МиГ-31К в море является манипуляцией, так как эти самолеты могут пускать ракеты и по другим направлениям. Искандер "по Кривому Рогу. Последнее еще уточняется", — отметила Наталья Гуменюк.