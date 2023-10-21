Буданов рассказал, как участвовал в боевых действиях, чтобы подбодрить защитников

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, что участвовал в боевых действиях, чтобы подбодрить украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Буданов в интервью Дмитрию Комарову.

"Иногда она обязательна (присутствие в боях - ред.).

Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)".

У Буданова спросили, оправдан ли риск потерять главу разведки во время боевых действий, он назвал этот вопрос "чисто риторическим".

"Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят".

Напомним:

Буданов участвовал в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая на Харьковщине в конце апреля 2022 года.