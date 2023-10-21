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США заявили об открытии КПП "Рафах" между Сектором Газа и Египтом

США заявили об открытии КПП "Рафах" между Сектором Газа и Египтом
Фото: Al Mogheer shurrab

Пропускной пункт "Рафах" между Сектором Газа и Египтом заработал в субботу, 21 октября. Через него иностранцы смогут эвакуироваться в Египет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посольства США в Израиле.

Пропускной пункт должен был заработать в 10:00. Пока неизвестно, как долго пункт будет оставаться открытым, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор Газа.

Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупреждает граждан США, пытающихся въехать в Египет, что следует ожидать "потенциально хаотической и беспорядочной среды с обеих сторон границы".

"Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Эвакуация из Сектора Газа была невозможной, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы.

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