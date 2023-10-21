Politico: Британия может повысить уровень террористической угрозы из-за событий на Ближнем Востоке

Британская разведывательная служба MI5 обсуждает возможность перевода страны в состояние повышенной готовности к террористическим атакам на фоне роста напряженности после начала войны между ХАМАС и Израилем, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно изданию Politico.

Сейчас в Британии действует "значительный" уровень террористической угрозы, предусматривающий возможность террористического нападения. МИ5 предлагает поднять его до самого высокого уровня – "критического", который означает высокую вероятность теракта "в ближайшем будущем".

Повышение уровня террористической угрозы приведет к усилению мер безопасности – например более тщательного досмотра багажа в аэропортах. Общественность будут просить сохранять бдительность и сообщать о подозрительных действиях.

Последний раз в Британии уровень террористической угрозы оценивали как "критический" в сентябре 2017 года после взрыва бомбы в лондонском метро.

Источники Politico говорят, что окончательное решение пока не принято, и в итоге уровень террористической угрозы могут оставить или поднять только на один уровень – до "серьезного".

Некоторые европейские страны уже усилили контртеррористические меры на фоне нападения ХАМАС на Израиль и его ответных действий, что, как опасаются спецслужбы, может спровоцировать волну насилия против еврейских общин или теракты со стороны исламистских групп.

На прошлой неделе Франция повысила уровень террористической угрозы после нападения с ножом в школе, в результате которого один человек погиб и еще два получили серьезные ранения. А в Брюсселе усиливали меры безопасности после теракта с двумя погибшими.