СМИ узнали, что ожидается в 12-м пакете санкций ЕС против России

Следующий, двенадцатый пакет санкций Европейского Союза против России будет прежде всего касаться ограничений на торговлю российскими бриллиантами, что уже обсуждается на уровне "Группы семи", сообщает Европейская правда.

Об этом изданию EUobserver заявил дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник EUobserver заявил, что в Евросоюзе ожидают объявления G7 о введении ограничений на российские бриллианты "в ближайшие дни".

"Система готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательную декларацию G7, которая закрепит ее на словах и подтвердит волю G7 работать с этой системой", – добавил он .

Обсуждение двенадцатого пакета санкций Евросоюза против России должны начаться в эти выходные или в начале следующей недели, сказал дипломатический источник.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказал пожелание, чтобы этот пакет включил меры против обхода существующих санкций, а также новые санкции против российского оборонпрома.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

В последние недели G7 вела "интенсивные технические консультации" по механизму отслеживания происхождения бриллиантов, который является ключевым в санкционном режиме в отношении них.